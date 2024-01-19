Мэр Краснодара поздравил горожан с Крещением

Православные верующие 19 января празднуют Крещение Господне.

Краснодарцев поздравил глава города Евгений Наумов.

«Это один из самых значимых церковных праздников. Который напоминает нам о том, как Иисус Христос был крещен в реке Иордан и начал свое служение на земле. Этот день символизирует очищение от грехов и возрождение духовной жизни. Это время, когда мы должны задуматься о своих поступках, исправить ошибки и начать новый этап в своей жизни», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города пожелал жителям благополучия, духовного просветления, новых надежд и возможностей, радости и благодати в каждом мгновении жизни.

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