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Мэр Краснодара поручил убрать брошенные покрышки и запчасти около автомастерских

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-poruchil-ubrat-broshennye-pokryshki-i-zapchasti-okolo-avtomasterskih
Мэр Краснодара поручил убрать брошенные покрышки и запчасти около автомастерских
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По его словам, сейчас рядом с СТО и шиномонтажными центрами часто можно увидеть брошенные автозапчасти, а иногда и старые автомобили.

«Брошенная резина и автохлам — вот, что можно увидеть около этих сервисов. Очень мало тех, кто следят за чистотой. Давайте наведем на этих территориях порядок в рамках нашего двухмесячника», — отметил Евгений Наумов.

Мэр поручил управлению торговли и бытового обслуживания и внутригородским округам провести работу с владельцами автосервисов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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