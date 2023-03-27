Мэр Краснодара поручил убрать брошенные покрышки и запчасти около автомастерских
Общество
27.03.2023 11:06
По его словам, сейчас рядом с СТО и шиномонтажными центрами часто можно увидеть брошенные автозапчасти, а иногда и старые автомобили.
«Брошенная резина и автохлам — вот, что можно увидеть около этих сервисов. Очень мало тех, кто следят за чистотой. Давайте наведем на этих территориях порядок в рамках нашего двухмесячника», — отметил Евгений Наумов.
Мэр поручил управлению торговли и бытового обслуживания и внутригородским округам провести работу с владельцами автосервисов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре попытаются разгрузить пробки из-за строительства подземного перехода к ККБ №2.
Популярные новости
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края