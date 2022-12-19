Мэр Краснодара поручил навести порядок под мостами и путепроводами

Глава краевого центра Евгений Наумов обратил внимание на запущенное состояние участков во время рабочих объездов.

Мэр поручил изучить территории под городскими путепроводами и мостами и привести их в порядок.

«Почему такое санитарно-техническое состояние? Разбитые поддоны, груды строительного мусора. Что было сделано, чтобы это предотвратить? Коллеги, это самый центр города. Это никуда не годится», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара в Telegram.

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