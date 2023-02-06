Мэр Краснодара поручил до весны отремонтировать пешеходные зоны в парках и скверах

Глава города 6 февраля поручил провести инвентаризацию всех пешеходных зон в парках и скверах, а также муниципальных дорог, ведущих к трассе М-4 «Дон», и муниципальных земель.

Евгений Наумов призвал не ждать замечаний, а оперативно приводить в порядок пешеходные зоны в местах притяжения горожан.

«Так нельзя — это места общего притяжения, вы ведь сами гуляете по скверам, паркам, по Красной. Вам самим нравится, что где-то ямы, где-то плитка разбита, где-то шатается? Зачем ждать замечаний? Увидели — сделали. Это должно лежать в основе вашей работы! К весне должны быть отремонтированы абсолютно все пешеходные зоны в парках и скверах», — сказал мэр.

Также он отметил, что часто на пустых участках образуются стихийные свалки.

«В ужасном состоянии находятся некоторые наши территории, причем это история ни одного дня. Там мусор месяцами копится. Это наша муниципальная собственность, мы разве не в состоянии поддерживать порядок? Контроль должен осуществляться на постоянной основе», — подчеркнул мэр.

Наумов дал распоряжение всем руководителям структурных подразделений администрации города ежемесячно докладывать о состоянии участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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