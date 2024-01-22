Мэр Краснодара поручил держать на особом контроле ситуацию с налипанием снега

В минувшие выходные в краевом центре прошел сильный снегопад. Выпавший снег начал налипать на проводах и деревьях.

«Поручил коллегам держать на контроле ситуацию с налипанием снега на ветви деревьев и провода», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он отметил, что городские службы отрабатывают каждую заявку от населения в режиме повышенной готовности. По его словам, основные улицы Краснодара уже очистили от упавших веток, сейчас работы ведут на территории многоквартирных домов.

Наумов подчеркнул, что аварийные участки города находятся под постоянным мониторингом специалистов.

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