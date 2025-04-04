Мэр Краснодара ответил на критику в соцсетях из-за покоса травы в апреле

Накануне в разных Telegram-каналах, освещающих проблемы столицы Кубани, появились критические комментарии относительно покоса травы в столь ранние сроки.

Комментарии сопровождались снятыми видео, на которых рабочие с мотокосами избавлялись от свежей растительности на газонах вдоль тротуаров и дорог.

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что с 1 апреля вдоль дорог, внутри дворов, в парках и скверах, а также у водоемов и на сельских территориях стартовал покос сорных растений.

На магистральных улицах косить траву будут один раз в апреле, дважды — в мае и июне. На всех остальных территориях покос будет проводиться по разу в месяц. Всего в перечне на этот квартал более 2,6 тыс. участков для работ.

«Обязательно рабочие уделят внимание городским и сельским кладбищам. В преддверии Радоницы приведут их в порядок, чтобы не пришлось краснодарцам пробираться сквозь заросли к могилам родных», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Глава города добавил, что жители, в районах которых не провели покос к майским праздникам, могут сообщить об этом в чат-бот МЦУ — с точным адресом и фотографиями.

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