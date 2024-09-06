Мэр Краснодара объяснил, почему затянули возведение соцобъектов в Елизаветинской

Глава Краснодара Евгений Наумов 6 сентября посетил строящиеся в станице Елизаветинской учебный блок для школы № 76 и детскую поликлинику.

Работы по строительству этих соцобъектов продвигаются с замедлением. Глава Краснодара сообщил, что учебный блок для школы № 76 готов наполовину. В настоящее время рабочие монтируют кровлю и обустраивают внутренние инженерные системы и водоснабжение.

«Материалы завезены, с поставками перебоев нет. Строители и техника на объекте. Ситуацию контролирует еще и директор СОШ, потому что стройка идет прямо во дворе учреждения. Учителя, дети, родители —все ждут открытия блока на 400 мест», — сказал Наумов.

Срок сдачи в детской поликлиники на 150 посещений перенесли на июль 2025 года. По словам Наумова, стройка замедлилась из-за выноса сетей тепло- и водоснабжения.

«Готовы оказать любую поддержку. Строители сказали, что им не хватает перевалочной базы. Участок небольшой, а материалов много, неудобно складировать. Поручил главе округа подыскать место. Это поликлиника для наших жителей, для детей», — написал Наумов в Telegram.

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