Мэр Краснодара обсудил главные проблемы микрорайона Россинского с его жителями

Глава краевой столицы Евгений Наумов 22 июля провел встречу с жителями микрорайона Россинского, представителями застройщиков и управляющих компаний.

По словам мэра Краснодара, на мероприятии прошло объемное обсуждение мер по решению проблем, которые накопились у местных жителей.

«Микрорайон молодой, но вопросов в нем накопилось очень много. Наша миссия сделать так, чтобы проблем здесь было не больше, чем в центре города. К решению каждой будем подходить поочередно», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Глава краевого центра поручил отдельно по каждому ЖК в ближайшие дни провести подобные встречи, где соберутся руководители ответственных структур, инициативные группы жильцов, управляющие компании, застройщики и сетевые организации.

«Некоторые застройщики начали такие совещания уже в рекреации после своих докладов. Как говорится, не откладывая в долгий ящик», — заключил Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара 20 июля приехал на улицу Краеведа Соловьева, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях.