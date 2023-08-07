Мэр Краснодара о ЧП на коммунальных сетях: это безобразие оперативно никто не ликвидирует

Глава Краснодара Евгений Наумов 7 августа на совещании по вопросам участившихся случаев порывов на канализации поручил оперативнее устранять аварийные ситуации и максимально быстро ликвидировать их.

По его словам, из разных районов краевой столицы все чаще стали поступать сообщения о ЧП на канализационных сетях. Только на прошлой неделе пять таких обращений пришло в Муниципальный центр управления.

«На некоторых участках порывы уже и вовсе повторяются на регулярной основе. Так еще и это безобразие оперативно никто не ликвидирует. Это уже начало носить системный и массовый характер. Я не понимаю, какие могут быть причины, по которым жители и гости города должны в такую жару ощущать эти «ароматы», — заявил мэр.

Срок эксплуатации многих канализационных сетей города почти истек. Сейчас продолжается анализ их состояния, чтобы определить конкретные участки, где требуется замена устаревших коммуникаций на новые.

Кроме того, глава города поручил подготовить информацию о фактическом состоянии строительства второй очереди 20-го канализационного коллектора. На это направили более 13,3 млрд рублей федеральных средств, еще 3,1 млрд рублей выделили из краевого бюджета, а также 200 млн рублей поступило из городской казны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: около 21 км ливневой канализации построят через 2,5 года в Краснодаре.