Мэр Краснодара: негодяи ломали и жгли контейнеры в Музыкальном микрорайоне

Глава краевой столицы Евгений Наумов объяснил, почему пришлось свернуть проект по установке больших мусорных баков в Музыкальном микрорайоне.

На встрече с местными жителями градоначальник рассказал, что на территории микрорайона — 15 контейнерных площадок, на них очень быстро копился мусор. Чтобы решить эту проблему, власти решили установить большие баки возле домов.

«Отреагировали на просьбу жителей. А получили: перевернутые контейнеры, поджоги, даже воровство! И скандалы внутри дворов. Проект пришлось свернуть. Так бывает, наши жители страдают от негодяев (даже не буду подбирать слова). Человеческий фактор невозможно исключить, он есть в каждом процессе», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр отметил, что Музыкальный — самый непростой микрорайон Краснодара. Один из основных проблемных вопросов — дороги.

«Весной залатали ямы на 17 участках, отремонтировали 11 гравийных дорог и еще 11 отгрейдировали. Сейчас строится тротуар по улице Агрохимической», — сообщил глава Краснодара.

Самым прорывным проектом, с которого начнется большое обновление микрорайона, Наумов назвал реконструкцию улицы Есенина. Стройку здесь планируют начать в 2025 году.

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