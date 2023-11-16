Мэр Краснодара назвал основные проблемы южного мегаполиса

Глава краевого центра Евгений Наумов в интервью телеканалу «Краснодар» рассказал, что проблем у города достаточно, однако в социальных вопросах есть динамика.

«Мало объектов, где дети могут заниматься в нешкольное время. Но это компенсируем новой полноценной школой. Это же не только школа, это актовые залы, спортивные залы, физико-химические кабинеты, новейшее оборудование, библиотеки, точки роста, коворкинги», — отметил Евгений Наумов.

Кроме того, по его словам, в городе сильно отстал спорт — катастрофически не хватает муниципальных спортивных залов.

«Как было раньше, в нашем детстве: мы бесплатно приходили в ДЮСШ и тренировались по разным видам спорта. Вот это нам в будущем нужно будет однозначно компенсировать, наращивать», — продолжил мэр.

Наумов определяет для себя приоритетным вопросом молодежную деятельность приоритетным вопросом, поскольку это будущее города.

«Я вспомнил, как мы были на КВН. Эти горящие глаза детей, этот коллектив, они в эмоциях, в жизни. Вот на это мы должны делать свой акцент. Через 10–15 лет мы будем ощущать и понимать плоды наших действий», — заявил глава города.

Другие важные составляющие жизни города, которые требуют решения вопросов — дороги и транспорт, продолжил Наумов.

«Это большие деньги, дорогостоящие проекты. Мы занимаемся, стучимся во все двери. Вы знаете про трамвайную концессию, про приобретение подвижного состава. 60 троллейбусов закупили, еще в процессе по новым электробусам», — отметил Евгений Наумов.

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