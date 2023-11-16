Глава Краснодара рассказал, что в юности занимался борьбой и бальными танцами

Мэр краевой столицы Евгений Наумов в интервью телеканалу «Краснодар» рассказал о своем детстве, увлечениях и планах на будущее.

С 6,5 лет будущий глава города занимался бальными танцами — как и его старшая сестра. Танцевал с партнершей, а на одном из конкурсов даже занял первое место.

«Танцы дали многое. В школе меня дразнили «танцор-танцор», а когда дошло дело до 7 — 9 класса, пошли дискотеки и танцы, можно было спокойно подойти к девочке, пригласить на танец», — поделился Наумов.

На борьбу Евгений Наумов перешел в 10 лет — в поселке Южном был большой стадион и маленький борцовский зал.

«Мой тренер, Владимир Иванович, жил на улице 45 лет Победы и всегда ходил пешком мимо моего дома. Это уже потом он рассказывает: «смотрю, мальчик стоит, пританцовывает, ногами туда-сюда. Такие ноги юркие». А в борьбе это важно. И он зашел к родителям, говорит: не хотите мальчика на борьбу отдать? Мама говорит: пускай попробует», — рассказал глава города.

Сейчас спорт мэр Краснодара не бросает — зарядку не делает, но минимум два раза в неделю занимается в спортзале. Если не получается пойти в зал, катается на велосипеде.

«Что дал спорт? Первое — это умение держать удар, в прямом и переносном смысле. Это основное. Также умение смотреть прямо в глаза сопернику, своему подчиненному, старшему руководителю. Это тоже очень важно. Дисциплина? Да, однозначно. Пунктуальность», — отметил Наумов.

Также глава города поделился своими основными увлечениями, которые разделяет с ним его супруга.

«Я рыбак и охотник. Рыбалка — это самое любимое времяпровождения и мое, и супруги», — рассказал мэр.

На вопрос о том, кем он видит себя через 10 лет, глава Краснодара ответил просто — человеком, который может пройтись по улицам города.

«Основное, что никто не будет переходить на другую сторону, пытаться отвернуться от тебя. Вот это для меня важно. А в какой должности, в каком месте — это настолько не важно. Я хочу, чтобы и мои дети, и мои внуки гуляли по этому городу, и никто не говорил: при Наумове вот это случилось, и теперь не знают, что с этим делать», — поделился Евгений Наумов.

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