Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэр Краснодара Наумов предупредил жителей о фейковой рассылке от его имени

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-naumov-predupredil-zhitelej-o-fejkovoj-rassylke-ot-ego-imeni
Мэр Краснодара Наумов предупредил жителей о фейковой рассылке от его имени
Фото t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов 4 апреля сообщил о том, что злоумышленники вновь рассылают сообщения от его имени.

«Мошенники с фейковой страницы снова пишут от моего имени. Перед тем, как вступать в переписку, проверяйте номер. А лучше позвоните по нему», — написал глава краевой столицы в своем Telegram-канале.

Мэр столицы Кубани призвал граждан быть бдительными в соцсетях.

Читайте также: в феврале жителей Краснодара уже предупреждали о фейковой рассылке от имени мэра Наумова.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях