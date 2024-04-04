Мэр Краснодара Наумов предупредил жителей о фейковой рассылке от его имени

Глава Краснодара Евгений Наумов 4 апреля сообщил о том, что злоумышленники вновь рассылают сообщения от его имени.

«Мошенники с фейковой страницы снова пишут от моего имени. Перед тем, как вступать в переписку, проверяйте номер. А лучше позвоните по нему», — написал глава краевой столицы в своем Telegram-канале.

Мэр столицы Кубани призвал граждан быть бдительными в соцсетях.

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