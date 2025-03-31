Мэр Краснодара: город с каждым днем становится зеленее

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал в соцсетях об озеленении краевого центра.

«Краснодар с каждым днем становится зеленее, в том числе благодаря компенсационной высадке деревьев и кустарников. Для строительства различных объектов приходится убирать деревья, мешающие работам. Для этого оформляются порубочные билеты, а средства за них поступают в фонд компенсационного озеленения», — написал Евгений Наумов в Telegram.

По его словам, за счет компенсационного озеленения в городе с начала года высадили 667 деревьев и около 1 тыс. кустарников. Молодые деревья уже появились на улицах Невкипелого, Российской, Ставропольской, Калинина, Айвазовского и Ростовском шоссе.

Основные работы по озеленению выполняют весной и осенью — так деревья лучше приживаются. Предпочтение отдают лиственным породам — липе, клену и платану. Кроме того, высаживают вечнозеленые ели и сосны.

«Максимально усилить зеленый каркас города мы стараемся и в рамках благоустройства по нацпроекту. Сквер имени Чепеги и Шаляпинский бульвар суммарно пополнятся на 3,4 тыс. саженцев», — добавил Наумов.

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