Мэр Краснодара Евгений Наумов принял участие в общегородском субботнике

Общегородской субботник проходит 14 сентября во всех округах в преддверии 231-летия Краснодара. Санитарный марафон завершится 23 сентября.

Жители Краснодара наводят порядок на придомовых территориях, в парках, скверах и лесополосах. К субботнику присоединился мэр кубанской столицы Евгений Наумов. С утра 14 сентября глава города поработал на общегородском субботнике в парке имени 30-летия Победы.

«Рад, что в Краснодаре тысячи небезразличных, активных жителей. Ведь делать город чище и уютнее — это задача не только наших коммунальных служб. Это забота каждого из нас. Сегодня будем собирать мусор, пилить, красить, чистить, высаживать. Присоединиться никогда не поздно. Начните со своего двора, территории вокруг», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

В общегородском субботнике также принимают участие чиновники, сотрудники предприятий и организаций, активисты ТОС, общественники и молодежь. Горожане собирают мусор, ветки, красят заборы и скамейки, убирают сорняки и очищают стены от несанкционированной рекламы и граффити. Городские коммунальные службы выдают инвентарь всем желающим присоединиться к масштабной уборке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенний марафон чистоты пройдет в Краснодаре с 19 августа по 23 сентября.