Мэр Краснодара Евгений Наумов: 10 новых трамваев вышли на маршруты города

Новые челябинские трамваи вышли на краснодарские рельсы и будут курсировать по маршрутам № 2, 3 и 21, которые проходят через новый транспортный узел на улице Московской. Общая протяженность этих маршрутов составляет более 80 км.

Новые вагоны почти бесшумные. Внутри современного транспорта есть камеры видеонаблюдения, экраны, устройства для связи с водителем и система «Говорящий город», которая подскажет на какой остановке находится транспорт.

«Эти современные вагоны оснащены кондиционерами для комфортной поездки даже в самую жаркую погоду. А для удобства маломобильных граждан трамваи оборудованы специальными пандусами и кнопками вызова помощи», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Новые трамваи оценили жители и гости города.

— Кондиционеры были и в предыдущих моделях, но здесь именно стиль понравился и удобство. — Уютно, великолепно.

Оценил экологический транспорт и глава Краснодара Евгений Наумов, пожелав водителям хорошей дороги. Он также отметил, что современный трамвай повысит комфортабельность поездок.

«Получили 20 новых вагонов, сегодня 10 из них вышли на линию. Получим в ближайшее время новые вагоны от нашего поставщика. Это все большая работа в рамках реализации нашего концессионного соглашения», — говорит глава Краснодара Евгений Наумов.

Новые трамваи приехали в Краснодар благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На развитие инфраструктуры электротранспорта региона суммарно было направлено 28 млрд рублей.

«Сам по себе такой проект на средства бюджета был бы невозможен. Поэтому было привлечение частных инвестиций в проект, который генерирует новую прибыль, новые налоги, новые рабочие места, что крайне важно для экономики. Мы понимаем, что добавленная стоимость в этом проекте выше 60 млрд рублей», — рассказывает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Кроме выгоды в цифрах от новых трамваев, есть и польза для экологии. Переход на экологически чистый транспорт сейчас — не просто тренд, а стратегическое решение для Кубани. Так, с начала года по всему краю появились 16 белорусских электробусов, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе.

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