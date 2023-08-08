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Мэр Краснодара: даю последний шанс подрядчику строительства детсада на улице Первомайской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-dayu-poslednij-shans-podryadchiku-stroitelstva-detsada-na-ulitse-pervomajskoj
Мэр Краснодара: даю последний шанс подрядчику строительства детсада на улице Первомайской
Фото t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов 8 августа проверил, как идет строительство соцобъектов в поселке Знаменском.

Здесь возводят две школы и детский сад. Все объекты — в высокой степени готовности.

«В школах уже наводят порядок, устанавливают современное оборудование. Впечатлили большие и комфортные актовый и спортивный залы. Особенно понравился стадион в школе в ЖК «Родные просторы». Мы в свое время о таком и мечтать не могли», — отметил мэр.

Также Евгений Наумов раскритиковал ход строительства детсада на Первомайской.

«Детский садик на улице Первомайской возводят с большим отставанием. Вместе с прокурором города Александром Лихониным дали подрядчику последних шанс. Детский сад они обязаны сдать до 1 сентября», — заключил глава Краснодара в своем Telegram-канале.

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