Мэр Краснодара: даю последний шанс подрядчику строительства детсада на улице Первомайской

Глава Краснодара Евгений Наумов 8 августа проверил, как идет строительство соцобъектов в поселке Знаменском.

Здесь возводят две школы и детский сад. Все объекты — в высокой степени готовности.

«В школах уже наводят порядок, устанавливают современное оборудование. Впечатлили большие и комфортные актовый и спортивный залы. Особенно понравился стадион в школе в ЖК «Родные просторы». Мы в свое время о таком и мечтать не могли», — отметил мэр.

Также Евгений Наумов раскритиковал ход строительства детсада на Первомайской.

«Детский садик на улице Первомайской возводят с большим отставанием. Вместе с прокурором города Александром Лихониным дали подрядчику последних шанс. Детский сад они обязаны сдать до 1 сентября», — заключил глава Краснодара в своем Telegram-канале.

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