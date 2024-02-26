Мэр Краснодара 28 февраля в прямом эфире отчитается о работе администрации

Доклад мэра краевой столицы Евгения Наумова о результатах работы администрации Краснодара в прошлом году состоится на расширенном 71-м заседании Гордумы 28 февраля в 10:00.

Глава города расскажет о достигнутых в прошлом году результатах работы администрации города в таких сферах, как экономика, транспортная и дорожная инфраструктура, социальное строительство и развитие спортивного кластера. Кроме того, мэр обсудит благоустройство краевой столицы, социальную поддержку горожан и многое другое.

Жители Краснодара смогут посмотреть открытый отчет в прямом эфире через официальный аккаунт Наумова в соцсети «ВКонтакте», на официальном YouTube-канале Гордумы, а также на официальном аккаунте «ВКонтакте» телеканала «Краснодар», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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