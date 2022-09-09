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Мэр Горячего Ключа принял участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Политика
09.09.2022 12:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-goryachego-klyucha-prinyal-uchastie-v-vyborah-deputatov-zsk-sedmogo-sozyva
Мэр Горячего Ключа принял участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Фото t.me/sergey_belopolskyi

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский проголосовал утром 9 сентября.

Белопольский рассказал, что на избирательный участок пришел с супругой и дочерью.

«Сегодняшнее утро с супругой и дочерью начали с доброй семейной традиции — на избирательный участок пришли все вместе. Обратил внимание, что здесь уже немало голосующих. Однако впереди еще три дня для того, чтобы воспользоваться правом обозначить свою гражданскую позицию.

Участки будут открыты с 08:00 до 20:00, также уже приступили к работе выездные комиссии. Напомню, от нас с вами сейчас зависит, кто войдет в депутатский состав Законодательного Собрания Края. Призываю каждого выразить свою гражданскую позицию», — написал Белопольский в Telegram.

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