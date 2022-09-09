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Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Политика
09.09.2022 11:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-gelendzhika-aleksej-bogodistov-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk-sedmogo-sozyva
Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Глава курорта принял участие в голосовании утром 9 сентября.

Алексей Богодистов отметил, что стал первым голосующим на своем избирательном участке.

«До начала рабочего дня проголосовал, на своем избирательном участке был первым голосующим. Для меня выбор очевиден. Выехал на крупные избирательные участки, пообщался с людьми. Все отлично подготовлены, настроения на участках хорошее. Организовано музыкальное сопровождение, буфеты», — написал Богодистов во ВКонтакте.

Мэр Геленджика отметил, что жители города активно голосуют, и пожелал всем хорошей работы на эти три дня голосования, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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