Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Мэр Геленджика Алексей Богодистов проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Глава курорта принял участие в голосовании утром 9 сентября.

Алексей Богодистов отметил, что стал первым голосующим на своем избирательном участке.

«До начала рабочего дня проголосовал, на своем избирательном участке был первым голосующим. Для меня выбор очевиден. Выехал на крупные избирательные участки, пообщался с людьми. Все отлично подготовлены, настроения на участках хорошее. Организовано музыкальное сопровождение, буфеты», — написал Богодистов во ВКонтакте.

Мэр Геленджика отметил, что жители города активно голосуют, и пожелал всем хорошей работы на эти три дня голосования, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Читайте также: Александр Руппель принял участие в выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.