Мэр Геленджика рассказал о решении проблемы с вывозом мусора

Глава города-курорта Алексей Богодистов провел с коллегами планерку по вопросам, касающимся вывоза мусора с улиц.

По словам градоначальника, последние несколько недель власти в ручном режиме регулируют работу регионального оператора — контролируют маршруты уборки и качество вывоза твердых коммунальных отходов.

«Это не решение проблемы, а полумеры, которые мы принимаем в моменте. Эту модель будем применять до тех пор, пока региональным оператором «Эко-Юг» не будет налажена качественно работа по вывозу мусора на постоянной основе», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

Также на совещании обсудили подготовку города-курорта к отопительному сезону. Сейчас общий процент готовности по муниципалитету — 67%.

«Коммунальщики ведут плановую работу, к зимнему периоду готовят и котельные, и сети», — отметил мэр Геленджика.

Богодистов добавил, что также власти следят за ходом ремонтных работ в городских образовательных учреждениях. Самое масштабное обновление в этом году проводится в школах № 8 и № 20 Геленджика.

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