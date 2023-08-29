Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэр Геленджика прервал командировку в Москве из-за лесного пожара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-gelendzhika-prerval-komandirovku-v-moskve-iz-za-lesnogo-pozhara
Фото t.me/BogodistovAA

Алексей Богодистов 29 августа был в столице по рабочим вопросам. График главы Геленджика скорректировал произошедший на Маркотхском хребте лесной пожар.

Пожар начался днем из-за неосторожных действий местного жителя. В результате возгорание не могут потушить более 11 часов, и пламя не унимается. Тушение осложняет сильный ветер.

«Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте», — сообщил Алексей Богодистов в своем Telegram.

Он отметил, что ситуация с тушением сложная, но контролируемая. Процесс координирует оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным минприроды Кубани, площадь лесного пожара в Геленджике уже достигла 15 га. С 6:00 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 августа
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
ТОП-5 корейских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть
ТОП-5 корейских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Грибковый художник: виды и опасность плесени
Грибковый художник: виды и опасность плесени
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях