Мэр Геленджика прервал командировку в Москве из-за лесного пожара

Алексей Богодистов 29 августа был в столице по рабочим вопросам. График главы Геленджика скорректировал произошедший на Маркотхском хребте лесной пожар.

Пожар начался днем из-за неосторожных действий местного жителя. В результате возгорание не могут потушить более 11 часов, и пламя не унимается. Тушение осложняет сильный ветер.

«Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте», — сообщил Алексей Богодистов в своем Telegram.

Он отметил, что ситуация с тушением сложная, но контролируемая. Процесс координирует оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным минприроды Кубани, площадь лесного пожара в Геленджике уже достигла 15 га. С 6:00 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение.