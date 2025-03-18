Мэр Геленджика Богодистов отчитался о работе в 2024 году

Открытая сессия Думы муниципального образования прошла 18 марта.

«Геленджик входит в 10 лучших муниципалитетов по показателям комплексной оценки социально-экономического развития, а также в рамках оценки эффективности органов местного самоуправления в 2024 году. В прошлом году достигнута положительная динамика в промышленном производстве, транспортировке и хранении, в сельском хозяйстве и курортно-туристском комплексе», — отметил вице-губернатор Кубани Александр Топалов.

Глава курорта Алексей Богодистов заявил, что ключевых результатов работы достигли благодаря жителям города и поддержке краевого и федерального руководства. Он добавил, что Геленджик стремительно развивается по всем направлениям. Приоритетами мэр выделил курортную составляющую, социальную политику, инфраструктуру, вопросы экологии и безопасности, а также агропромышленный комплекс и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО с их семьями.

В завершение сессии депутаты признали работу главы и администрации муниципалитета удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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