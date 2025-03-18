Мэр Геленджика рассказал о новой мере поддержки для педагогов и медиков

Власти города-курорта принимают меры для укрепления кадрового потенциала в социальной сфере.

В 2025-м году в Геленджике стартуют две новые программы, направленные на привлечение в город специалистов, от которых зависит наше будущее — медиков и педагогов.

Для медиков:

вводим единовременные выплаты врачам и среднему медперсоналу, которые переедут в Геленджик и впервые трудоустроятся в наших медицинских учреждениях.

Врачи получат 1 млн рублей при заключении трудового договора. Средний медперсонал — 500 тыс. рублей.

Для учителей:

педагоги, которые переедут в Геленджик и начнут работать в наших школах — единовременная выплата для педагогов составит 500 тыс. рублей.

«Важно, что эти выплаты станут дополнением к существующим федеральным и региональным программам. Вместе они создадут комплексную систему мотивации, которая позволит нам выровнять кадровый дефицит в образовании и здравоохранении», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.