Мэр Анапы Василий Швец проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава города-курорта Анапа 9 сентября посетил избирательный участок в Городском театре.

По словам главы Анапы, на Кубани выбирают представителей в ЗСК от всех муниципальных образований, в том числе от Анапы.

«Очень важно всем избирателям прийти на участки, проголосовать и выбрать тех депутатов, которые будут строить будущее Краснодарского края следующие 5 лет», — сказал мэр Анапы.

В Краснодарском крае работают более 2,8 тыс. избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мэр Сочи Алексей Копайгородский проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.