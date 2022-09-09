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Мэр Анапы Василий Швец проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Политика
09.09.2022 14:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-anapy-vasilij-shvets-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk
Мэр Анапы Василий Швец проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава города-курорта Анапа 9 сентября посетил избирательный участок в Городском театре.

По словам главы Анапы, на Кубани выбирают представителей в ЗСК от всех муниципальных образований, в том числе от Анапы.

«Очень важно всем избирателям прийти на участки, проголосовать и выбрать тех депутатов, которые будут строить будущее Краснодарского края следующие 5 лет», — сказал мэр Анапы.

В Краснодарском крае работают более 2,8 тыс. избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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