Мэр Анапы Василий Швец проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Политика
09.09.2022 14:17
Глава города-курорта Анапа 9 сентября посетил избирательный участок в Городском театре.
По словам главы Анапы, на Кубани выбирают представителей в ЗСК от всех муниципальных образований, в том числе от Анапы.
«Очень важно всем избирателям прийти на участки, проголосовать и выбрать тех депутатов, которые будут строить будущее Краснодарского края следующие 5 лет», — сказал мэр Анапы.
В Краснодарском крае работают более 2,8 тыс. избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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