«Меняльники» для детей заработали в одном из парков Новороссийска

На поляне в Пионерской роще раз в месяц собираются дети, чтобы обменяться своими вещами.

Родители мероприятием довольны — дети могут пообщаться и завести новых знакомых, а также провести время на свежем воздухе.

«А уж родителям сколько радости! Ведь сколько всего «ценного» лежит у многих дома. Выбросить ни в коем случае нельзя, зато обменяться — пожалуйста. И сроки проведения очень удобные — раз в месяц. Как раз успеваешь набрать «добра» на обмен. Насколько я знаю, прошли уже 3 «меняльника», — рассказала мама одной из участниц.

Обменять можно любые вещи — одежду, игрушки, украшения, книги, плакаты, посуду и различные сувениры — ракушки, значки, закладки. У каждого на «меняльниках» свое место и подстилка, пишет «Новороссийский рабочий».

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