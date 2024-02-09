Меньше 8 часов: краснодарцы рассказали, как быстро могут справиться с работой

Согласно результатам опроса, проведенного с 31 января по 7 февраля, каждый второй житель Краснодара может выполнить работу быстрее, чем за стандартный восьмичасовой рабочий день.

В том, что восемь часов — это больше, чем им нужно, заявил 51% жителей краевой столицы. Из них 4% сообщили, что для решения рабочих задачи им потребуется менее 4 часов. Ровно в 4 часа, по их словам, способны уложиться 10% респондентов. Еще 14% опрошенных для работы хватит 5 часов. За 6 часов могут решить все рабочие вопросы 17% респондентов, еще 6% опрошенных заявили, что им достаточно 7 часов.

Только 20% опрошенных уверены, что им для решения рабочих задач нужно не менее 8 часов. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Отмечается, что женщины чаще готовы работать быстрее — 57% против 44% среди мужчин. Все 8 часов рабочего чаще нужны мужчинам — 26% против 15% среди женщин, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: россияне назвали раздражающие привычки коллег