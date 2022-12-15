Менеджер, продавец, водитель: названы самые востребованные профессии в России по итогам года
Эксперты проанализировали 7 млн вакансий и 16 млн резюме за год и составили топ-10 профессий, востребованных в 2022 году.
На первой строчке рейтинга расположились менеджеры по продажам и по работе с клиентами, на второй — продавцы-консультанты и кассиры. Третье место заняли водители, лидировавшие в рейтинге в 2021 году.
Профессия бухгалтера заняла четвертое место. Новые профессии, которые ранее не входили в топ-10, — программисты и разработчики, врачи, инженеры, — заняли пятую, шестую и седьмую строчки.
На последних строчках рейтинга расположились повар, комплектовщик, а также слесарь и сантехник.
«Суммарно на 10 самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее 100 вакансий по всей России в 2022 году) — это комплаенс-менеджер и бортпроводник», — цитирует исследование Head Hunter РИА «Новости».
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