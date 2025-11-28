Менеджер маркетплейса украла телефон за 60 тыс. рублей в Гулькевичском районе

В полицию с заявлением о краже смартфона обратился собственник пункта выдачи заказов. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Гулькевичского района.

По версии следствия, сотрудница ПВЗ заказала мобильный телефон для себя. После того как заказ пришел, девушка отнесла его на склад в слепую зону, где нет камер видеонаблюдения. Подозреваемая положила смартфон в сумку, а после сказала, что товар не поступил в пункт выдачи.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

