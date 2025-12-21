Менеджер банка пойдет под суд за кражу денег клиента в Ейске
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Ейска.
По версии следствия, женщина, являясь менеджером банка, помогла клиентам в обслуживании банковских карт. Сотрудница финансовой организации с согласия клиента получила доступ к его телефону, чтобы привязать новый номер к карте. Так женщина узнала, что на счете мужчины лежит значительная сумма.
В течение нескольких дней менеджер под предлогом оформления дополнительных услуг переводила деньги со счета клиента на свой. В итоге мужчина лишился 82 тыс. рублей.
В настоящее время дело направили в суд. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
