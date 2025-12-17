Дело возбудили после кражи 2,3 млн рублей у участника СВО в Лабинском районе

Информация о том, что дочь и пасынок украли у участника военных действий крупную сумму денег , появилась в соцсетях.

По словам автора публикации, мужчина вернулся из зоны СВО с ранением. После возвращения он встретился с дочерью и пасынком. Уточняется, что в один из дней родственники вместе поехали в аптеку за обезболивающим, по пути они разговорились, и военнослужащий назвал свой пароль от банковской карты.

Также сообщается, что события, происходящие после поездки в аптеку, мужчина не помнит, его в старой заброшенной квартире обнаружила сестра. Автор публикации отмечает, что в тот же день с карты участника СВО пропали 2,3 млн рублей, а у его родственников появились новые автомобили Lada Priora и Nissan Teana.

В посте говорится, что пострадавший пытался договориться с семьей и просил вернуть часть пропавших денег, но дочь отказалась и сообщила, что деньги мужчина одолжил ей сам. Сейчас участник СВО находится в госпитале.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обращение от местного жителя по факту кражи денежных средств с карты поступило в отдел МВД России по Лабинскому району.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

