«Мегамаркет» займет торговые площади IKEA во всех ТЦ «Мега»

Об этом сообщили представители маркетплейса. Отмечается, что руководство «Мегамаркета» договорилось с Газпромбанком об аренде площадей, которые ранее занимали шведские магазины IKEA.

Речь идет о 14 торговых центрах «Мега», расположенных в 11 регионах РФ. Эксперты Газпромбанка уверены, что сотрудничество с «Мегамаркетом» поможет торговым центрам привлечь новых посетителей и даст возможность создать инновационную Phygital бизнес-модель.

Газпромбанк выкупил торговые центра «Мега» у европейской компании Ingka Centres осенью прошлого года, сообщает ТАСС.

Один из 14 торговых центров «Мега» расположен под Краснодаром — Тургеневском шоссе в Новой Адыгее.

Читайте также: IKEA не будет строить парк с озером возле ТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Такая договоренность между руководством Адыгеи и шведской компаний Ingka Group была достигнута в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи.