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«Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/megafon-priznali-vinovnym-v-neobosnovannom-povyshenii-tsen-na-tarify
«Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы
Фото пресс-службы ФАС

Федеральная антимонопольная служба 27 декабря признала ПАО «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее на оператора сотовой связи возбудили антимонопольное дело после того, как компания в мае необоснованно повысила стоимость услуг связи на 12% для 16,5 млн абонентов.

Специалисты ФАС установили, что уровень изменения тарифов в мае не соответствовал действующему уровню инфляции в стране. Анализ показал, что рост затрат «Мегафона» не соответствует росту доходов от повышения тарифов. Это нарушает интересы потребителей.

«Мегафону» выдали предписание о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для оператора связи определят в рамках административного расследования, сообщает пресс-служба ФАС.

Читайте также: ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении цен на тарифы. В январе 2022 года компания повысила цены на услуги сотовой связи для более чем 28 млн человек — в среднем на 9,5%.

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