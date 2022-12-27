«Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы

Федеральная антимонопольная служба 27 декабря признала ПАО «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее на оператора сотовой связи возбудили антимонопольное дело после того, как компания в мае необоснованно повысила стоимость услуг связи на 12% для 16,5 млн абонентов.

Специалисты ФАС установили, что уровень изменения тарифов в мае не соответствовал действующему уровню инфляции в стране. Анализ показал, что рост затрат «Мегафона» не соответствует росту доходов от повышения тарифов. Это нарушает интересы потребителей.

«Мегафону» выдали предписание о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для оператора связи определят в рамках административного расследования, сообщает пресс-служба ФАС.

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