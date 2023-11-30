«Мегафон» оштрафуют за незаконное повышение стоимости тарифов

Недавно оператор мобильной связи увеличил сумму ежемесячной платы для более чем 8 млн абонентов на 10,2%.

По данным ФАС, при этом «Мегафон» не смог представить основания для индексации стоимости тарифов. Этим компания нарушила антимонопольное законодательство РФ.

«Мегафон» уже пообещал снизить необоснованно повышенные тарифы на мобильную связь до 15 февраля следующего года. Для этого его сотрудники внесли необходимые изменения в нормативные акты. Кроме того, мобильного оператора в ближайшее время оштрафуют. Сумму выплаты определят во время административного расследования, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

«После продолжительного диалога с регулятором и обсуждения его доводов мы действительно согласились вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Мегафона».

В компании отметили, что процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет объективные причины, а совокупный рост стоимости услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%.

«Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным», — добавили в пресс-службе оператора.

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