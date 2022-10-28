Мефедрон в подгузниках: в Сириусе женщина делала закладки во время прогулок с ребенком

Фото mvdmedia.ru

Полицейские задержали 27-летнюю женщину. Гуляя с двухлетним ребенком, она делала закладки с мефедроном.

При задержании у женщины изъяли 16 свертков с порошком, которые она прятала в подгузники. Во время осмотра коляски молодая мать хотела избавиться от улик. Она разбила один из двух своих телефонов с фотографиями мест закладок, но перепутала гаджеты. Правоохранители получили данные с обоих устройств.

В ходе следствия женщина показала 49 мест, где сделала закладки с наркотиками. Экспертиза подтвердила, что в свертках был мефедрон. На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей, сообщает «МВД Медиа».

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