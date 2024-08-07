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Мефедрон и марихуану пытались продать в Краснодаре подруги-наркодилерши

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mefedron-i-marihuanu-pytalis-prodat-v-krasnodare-podrugi-narkodilershi
Мефедрон и марихуану пытались продать в Краснодаре подруги-наркодилерши
Фото юнис51.рф

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух 22-летних жительниц Геленджика и Краснодара, которых обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По данным следствия, девушки приобрели бесконтактным способом большую партию наркотиков, чтобы затем их продать.

Правоохранители задержали злоумышленниц в Краснодаре. У них в карманах нашли подозрительное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик. Также полицейские нашли запрещенные вещества в тайниках девушек и в их квартире.

Всего у подруг нашли и изъяли около 30 гр мефедрона и более 50 гр марихуаны.

Обвиняемые девушки находятся под стражей. Материалы уголовного дела передали в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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