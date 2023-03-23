Медведев заявил, что угроза ядерной войны в мире возросла

Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, отвечая на вопросы журналистов и пользователей соцсети «Вконтакте».

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — заявил Медведев.

Он отметил, что каждая поставка западного вооружения на Украину приближает ядерный апокалипсис. По словам Медведева, у него сложилось ощущение, что лидеры стран Запада не верили в решимость российских властей и они просчитались.

Ранее власти Великобритании сообщили о планах поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. В МИД РФ заявили, что это решение не останется без ответа, сообщает RT.

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