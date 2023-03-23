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Медведев заявил, что угроза ядерной войны в мире возросла

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedev-zayavil-chto-ugroza-yadernoj-vojny-v-mire-vozrosla
Медведев заявил, что угроза ядерной войны в мире возросла
Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, отвечая на вопросы журналистов и пользователей соцсети «Вконтакте».

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — заявил Медведев.

Он отметил, что каждая поставка западного вооружения на Украину приближает ядерный апокалипсис. По словам Медведева, у него сложилось ощущение, что лидеры стран Запада не верили в решимость российских властей и они просчитались.

Ранее власти Великобритании сообщили о планах поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. В МИД РФ заявили, что это решение не останется без ответа, сообщает RT.

Читайте также: стрелки «Часов Судного дня» перевели ближе к «ядерной полуночи». О переводе стрелок символических часов на 10 секунд вперед заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на пресс-конференции в Вашингтоне.

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