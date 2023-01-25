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До апокалипсиса 90 секунд: стрелки «Часов Судного дня» перевели ближе к «ядерной полуночи»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-apokalipsisa-90-sekund-strelki-chasov-sudnogo-dnya-pereveli-blizhe-k-yadernoj-polunochi
До апокалипсиса 90 секунд: стрелки «Часов Судного дня» перевели ближе к «ядерной полуночи»
До апокалипсиса 90 секунд: стрелки «Часов Судного дня» перевели ближе к «ядерной полуночи»

О переводе стрелок символических часов на 10 секунд вперед заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Символические «Часы Судного дня» впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Время на этих часах отражает мнение экспертов в сфере науки и безопасности относительно угрозы для человечества с акцентом на техногенные риски. В числе таких рисков Рейчел Бронсон отметила ядерные угрозы, изменение климата, а также биотехнологии.

С 2020 года «Часы Судного дня» показывали 100 секунд до «ядерной полуночи», что является наименьшим сроком, чем когда-либо до этого. Перевести часы на 10 секунд вперед решили, главным образом, из-за спецоперации на Украине. Бронсон отметила, что сейчас высока вероятность того, что «конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля».

«У правительства США, союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога. Мы призываем лидеров рассмотреть их в полной мере, чтобы перевести часы назад», — подчеркнула Бронсон.

Она сообщила, что заявление ученых о переводе стрелок впервые будет опубликовано не только на английском, но и на русском и украинском языках.

В ходе пресс-конференции ученые отметили, что США и Россия заинтересованы в том, чтобы избежать ядерной войны и минимизировать ядерные риски. Однако спикеры заявили о намерении продолжать поддерживать Украину, сообщает ТАСС.

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