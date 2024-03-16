Медведев пригрозил статьей о госизмене за «шалости с зеленкой» на участках

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался об инцидентах с порчей бюллетеней и урн на избирательных участках.

Сейчас виновные в нарушениях на выборах, порче бюллетеней и урн привлекаются по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Однако Дмитрий Медведев заявил, что те, кто совершает поджоги, занимается вандализмом на участках — предатели. А потому их деяния могут квалифицироваться по статье о государственной измене в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны или в качестве преступления против основ конституционного строя и безопасности страны.

«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима», — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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