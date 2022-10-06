Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России

Политика
06.10.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedev-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-neobhodimosti-preventivnyh-yadernyh-udarov-po-rossii
Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции в Институте Лоуи призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, чтобы «они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие».

Это заявление прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского призывом к началу мировой войны.

«Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Читайте также: Медведев прокомментировал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях