Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
Политика
06.10.2022 21:24
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции в Институте Лоуи призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, чтобы «они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие».
Это заявление прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского призывом к началу мировой войны.
«Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — цитирует Пескова РИА «Новости».
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