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Медведев о теракте на Крымском мосту: нужно взрывать дома террористов и дома их родственников

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedev-nuzhno-vzryvat-doma-terroristov-i-doma-ih-rodstvennikov
Медведев о теракте на Крымском мосту: нужно взрывать дома террористов и дома их родственников
Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

В своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведе рассказал, что террористы понимают только язык силы, с ними невозможно бороться санкциями или запугиванием.

Он отметил, что опыт показывает, что нужны только совсем негуманные персональные методы.

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.

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