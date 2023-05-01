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Медведев: наша главная задача — нанести разгромное поражение всем врагам

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedev-nasha-glavnaya-zadacha-nanesti-razgromnoe-porazhenie-vsem-vragam
Медведев: наша главная задача — нанести разгромное поражение всем врагам
Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос агентства РИА «Новости» о блокировке своей последней публикации в Twitter, жестко сформулировал внешнеполитическую задачу страны. 

Говоря о блокировке своей записи с микроблоге, Дмитрий Медведев отметил, что Илон Маск не справился со своими задачами, и Twitter «прогнулся под госдепом и хохлами».

Запись, которую заблокировала соцсеть, выглядела следующим образом:

— Не вижу никакого смысла в сохранении дипломатических отношений с Польшей. Этого государства для нас существовать не должно до тех пор, пока там сплошные русофобы во власти и польские наемники на Украине. Последних нужно безжалостно истреблять, как вонючих крыс. 

Дмитрий Медведев акцентировал, что Россия обойдется и без этой социальной сети.

«В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — написал зампред Совбеза России в Telegram.

Главной задачей России  Дмитрий Медведев назвал победу над врагами страны.

«Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам.

Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого», — добавил Медведев.

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