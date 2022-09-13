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Медведев: киевские «гарантии безопасности» являются прологом к третьей мировой войне

Политика
13.09.2022 20:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/medvedev-kievskie-garantii-bezopasnosti-yavlyayutsya-prologom-k-tretej-mirovoj-vojne
Медведев: киевские «гарантии безопасности» являются прологом к третьей мировой войне
Дмитрий Медведев. Фото Екатерины Штукиной/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев 13 сентября прокомментировал предложенный Киевом проект договора о безопасности Украины. В числе прочего в документ хотят включить поставки на Украину систем ПВО, регулярные и «интенсивные» военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

В украинском проекте также прописаны превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, полноценный пакет санкций «против страны-агрессора», запрет на снятие санкций с РФ, пока она «не возместит ущерб».

Предложенные меры оценил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

— Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне.

— Никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Для НАТО — это почти то же, что применить к Украине ст. 5 Вашингтонского договора.

— Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень.

— Тогда западным странам не удастся отсидеться, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками.

«Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18). Но пока недалекие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием», — подытожил Дмитрий Медведев в Telegram.

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