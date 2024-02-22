Медведев: для достижения целей СВО российские военные могут дойти и до Киева

Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на пресс-конференции.

По его словам, Вооруженные силы России продолжат продвижение в рамках проведения специальной военной операции.

«Где остановиться? Не знаю. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев», — сказал Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что продвижение российских войск до украинской столицы может произойти в определенную фазу СВО. Медведев подчеркнул, что Киев является русским городом, из которого сейчас исходит угроза существованию РФ, сообщает RT.

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