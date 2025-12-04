Мединский: я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поделился своим неожиданным открытием с журналистами.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — рассказал помощник главы государства.

Узнав, что капибара — это самый крупный в современном мире грызун, Мединский планирует вживую познакомиться с ним. На экскурсию к водосвинке он пойдет вместе с дочерью.

«Век живи — век учись», — подытожил свое открытие председатель Российского военно-исторического общества в интервью ТАСС.

