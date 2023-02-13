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Медики ККБ № 1 проведут выездной прием жителей Горячего Ключа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mediki-kkb-1-provedut-vyezdnoj-priem-zhitelej-goryachego-klyucha
Медики ККБ № 1 проведут выездной прием жителей Горячего Ключа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обследование у краевых специалистов в мобильном комплексе «Диспансеризация» местные жители смогут пройти с 14 по 16 февраля.

В станице Имеретинской комплекс будет работать 14 февраля на улице Ленина, 18. В станице Саратовской на улице Табачной, 5 специалисты проведут прием 15 февраля. Диспансеризация для жителей станицы Мартанской пройдет 16 февраля на улице Красной, 36.

Жители смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, ЭКШ и антропометрию. Кроме того, специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление и проведут врачебные консультации.

В ходе диспансеризации специалисты разных профилей проведут детальное обследование на современном оборудовании. При необходимости они направят пациента на лечение в больницы и поликлиники края.

За прошлый год мобильный комплекс «Диспансеризация» совершил 35 выездов в города и районы Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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