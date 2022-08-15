Медикам из Апшеронского района выдали планшеты с кнопкой тревожной сигнализации

Видео канала «Кубань 24»

Еще пять бригад скорой помощи взяты в Краснодарском крае под охрану Росгвардии.

Это медики из Апшеронского района. Им выдали планшеты, оснащенные кнопкой тревожной сигнализации. Стоит только отправить сигнал на пульт централизованной охраны, как к месту вызова прибывает ближайший наряд силовиков. Геолокацию скорой им показывает спутниковая система навигации.

Подобной защитой в регионе уже пользуются около сотни бригад экстренной помощи. Такие работают в Краснодаре, Калининском, Крымском и Славянском районах.

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