Медикам из Апшеронского района выдали планшеты с кнопкой тревожной сигнализации
Общество
15.08.2022 18:13
Еще пять бригад скорой помощи взяты в Краснодарском крае под охрану Росгвардии.
Это медики из Апшеронского района. Им выдали планшеты, оснащенные кнопкой тревожной сигнализации. Стоит только отправить сигнал на пульт централизованной охраны, как к месту вызова прибывает ближайший наряд силовиков. Геолокацию скорой им показывает спутниковая система навигации.
Подобной защитой в регионе уже пользуются около сотни бригад экстренной помощи. Такие работают в Краснодаре, Калининском, Крымском и Славянском районах.
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