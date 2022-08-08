В Краснодаре хирурги освоили передовую методику удаления грыж

В Краснодаре хирурги освоили передовую методику удаления грыж

Методику удаления грыж еТЕР стали применять в краевой клинической больнице № 2.

Расширенная тотальная экстраперитонеальная герниопластика эффективна, когда дефектов в организме несколько. Так, за одно вмешательство через два маленьких прокола в животе можно убрать и паховую грыжу, и вентральную, которая случается после операций. Раньше это было невозможно.

Плюсы методики — быстрое восстановление и хороший косметический эффект. Такие операции проводят и за счет ОМС, сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой больнице № 2 установили определяющую эффективность антибиотиков систему.