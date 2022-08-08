Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре хирурги освоили передовую методику удаления грыж

Общество
08.08.2022 17:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurgi-osvoili-peredovuyu-metodiku-udaleniya-gryzh
В Краснодаре хирурги освоили передовую методику удаления грыж

Методику удаления грыж еТЕР стали применять в краевой клинической больнице № 2.

Расширенная тотальная экстраперитонеальная герниопластика эффективна, когда дефектов в организме несколько. Так, за одно вмешательство через два маленьких прокола в животе можно убрать и паховую грыжу, и вентральную, которая случается после операций. Раньше это было невозможно.

Плюсы методики — быстрое восстановление и хороший косметический эффект. Такие операции проводят и за счет ОМС, сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой больнице № 2 установили определяющую эффективность антибиотиков систему.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях