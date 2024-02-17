Медиапроект о подвигах кубанских казаков выиграл грант в 4 млн рублей

Проект «Казаки на линии огня» победил в номинации «История страны», получив финансирование из Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы обязаны знать имена героев нашего времени – вершителей великих подвигов русского народа. Монолитность и нерушимость казаков во время битв за Отечество всегда были символами надежной защиты страны и ее интересов», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Он добавил, что кубанское казачество всегда славилось воспитанием молодого поколения в традициях любви и верности к Родине.

В рамках реализации проекта «Казаки на линии огня» издадут книгу тиражом 2 тыс. экземпляров, в которой расскажут о подвигах кубанских казаков на Донбасе: под Бахмутом, Соледаром, Красным Лиманом, Лисичанском и Попасной.

В интернете создадут сайт с видеоинтервью казаков, принявших участие в военных конфликтах в Афганистане, Абхазии, Приднестровье и Сирии, а также в специальной военной операции. Кроме того, на интернет-портале опубликуют фотобанк и документы из личных архивов.

Также снимут 45-минутный документальный фильм о казаках, отличившихся на СВО. На реализацию этих медиапроектов направят средства президентского гранта — 4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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