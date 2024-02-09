Более 70 тонн гумпомощи собрали за 10 дней кубанские казаки

В общей сложности представители Кубанского казачьего войска собрали и доставили в зону СВО почти 3 тыс. 600 тонн грузов.

Об этом 9 февраля сообщил вице-губернатор Краснодарского края войсковой атаман Александр Власов.

«Казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили в зону проведения специальной военной операции более 70 т гуманитарной помощи. На постоянной основе продолжается формирование новых грузов для казаков-добровольцев, военнослужащих и жителей новых регионов России. В этой деятельности активно участвуют все неравнодушные жители Краснодарского края. Всего казаки уже доставили почти 3600 тонн грузов», — сказал Власов.

Геленджикские казаки привезли бойцам и жителям новых регионов более 3,5 т гумпомощи. Казаки Кореновского районного казачьего общества доставили посылки в ДНР, передали автомобиль. Представители Алексеевского хуторского казачьего общества, Щербиновского РКО доставили партию помощи на Запорожское направление. Темрюкские и Белореченские казаки доставили генераторы, технические средства, лекарства, теплую одежду, рации. Также передали 30 квадрокоптеров и дронов-камикадзе. Представители Красносельского ХКО купили метеостанцию для военнослужащих. Более 10 т помощи доставили в новые регионы армавирские казаки во главе с Денисом Курениным.

Атаман Уманского РКО Вадим Лях вместе с Юрием Лаштабегом доставили гумпомощь добровольцам отряда «Кубань» (БАРС-16). В состав гумпомощи вошли продукты, окопные свечи, печи-буржуйки. Также доставили более 1 т питьевой воды. Помощь собрали детсады № 31, № 3, № 8, школа №10 хутора Куликовского, а также прихожане храма Трех Святителей и волонтеры.

Казаки Гривенского станичного казачьего общества направили помощь бойцам Первого казачьего добровольческого отряда (БАРС-1) на Херсонское направление.

Представители Гостагаевского СКО отвезли гумпомощь в детдом в Васильевке в Запорожской области. Также передали на передовую лекарства, посылки от станичников и прихожан Свято-Троицкого храма.

Казак Береговского хуторского казачьего общества Егор Маланин и житель села Береговое Николай Иванов делают мини-печи. Их потом доставляют на фронт. Казачата оказывают поддержку участникам СВО. Школьники Тихорецкой школы № 7 поселка Малокубанского присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату». Учащиеся казачьего класса школы № 6 имени И.Е. Убийко станицы Сергиевской направили открытки солдатам. Воспитанники казачьего детского сада № 4 станицы Ленинградской и ученики 1 казачьего класса школы № 12 станицы Анапской испекли пряники для военных.

В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся школы № 8 станицы Копанской подготовили посылки с продуктами, медикаментами, предметами личной гигиены. Маскировочные сети плетут казачата школы №5 поселка Октябрьского, школы №21 села Береговое, тимашевские кадеты.

Учащиеся № 5 в Гулькевичах, казачата новосельской школы №10 и воспитанники Ейского казачьего кадетского корпуса изготавливают окопные свечи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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